للبيع.بناية تجارية 6 طوابق | زاوية و شارعين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.بناية تجارية 6 طوابق | زاوية و شارعين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي البناية تطل على شارعين البناية مكونة من : طابق أرضي - 6 طوابق البناية تحتوي على : محلين - أستديو 22 شقة : غرفتين - صالة مساحة الأرض : 3,500 قدم مربع كود رقم : CB 9873 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 Fine Home International Group
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: FINE HOME
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 2/1/2021
رقم الإعلان: 2078397
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