للبيع.بناية تجارية | 5 طوابق | 24 شقة | مدينة محمد ين زايد أبوظبي البناية التجارية مكونة من : طابق أرضي ( 2 محل ) - طابق الميزانين - 5 طوابق متكررة - طابق الرووف إجمالي عدد الشقق : 24 شقة كود رقم : CB 114862 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733