للبيع.بناية تجارية 5 طوابق | 20 شقة | مصفح الشعبية أبوظبي بناية تجارية تتكون من : طابق أرضي - 5 طوابق - رووف البناية تحتوي على : 5 محلات تجارية 20 شقة : غرفتين - صالة مساحة الأرض : 3,500 ألف قدم كود رقم : WB 9792 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير: 54404 رخصة التسجيل العقاري: 53733