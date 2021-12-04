للبيع.بناية تجارية 5 طوابق | 20 شقة | مصفح أبوظبي

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

الإمارات (أبو ظبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للبيع.بناية تجارية 5 طوابق | 20 شقة | مصفح أبوظبي بناية تجارية تتكون من : الطابق الأرضى - 5 طوابق - رووف البناية تحتوي على : 5 محلات تجارية - 20 شقة (غرفتين وصالة) مساحة الأرض 3,500 قدم مربع كود رقم : WB 979236 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: فاين هوم
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 4/12/2021
رقم الإعلان: 2113692
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | المصفح الشعبية أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | المصفح الشعبية أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | المصفح الشعبية أبوظبي بناية مكونة من : طابق أرضي - ميزان - 7 طوابق -.
القسم: 

اتصل

4/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | المصفح الشعبية أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | المصفح الشعبية أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | المصفح الشعبية أبوظبي بناية مكونة من : طابق أرضي - ميزان - 7 طوابق -.
القسم: 

اتصل

4/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية 5 طوابق | 20 شقة | مصفح أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية 5 طوابق | 20 شقة | مصفح أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية 5 طوابق | 20 شقة | مصفح أبوظبي بناية تجارية تتكون من : الطابق الأرضى - 5 طوابق -.
القسم: 

اتصل

4/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية رائعة | 4 طوابق | شارع حمدان أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية رائعة | 4 طوابق | شارع حمدان أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية رائعة | 4 طوابق | شارع حمدان أبوظبي البناية مكونة من : الطابق الأرضي : 8 محلات - مخزن 3.
القسم: 

اتصل

30/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية رائعة | 4 طوابق | شارع حمدان أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية رائعة | 4 طوابق | شارع حمدان أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية رائعة | 4 طوابق | شارع حمدان أبوظبي البناية مكونة من : الطابق الأرضي : 8 محلات - مخزن 3.
القسم: 

اتصل

30/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | 18 طابق | النادي السياحي أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 18 طابق | النادي السياحي أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 18 طابق | النادي السياحي أبوظبي بناية مكونة من : الطابق الأرضي - ميزان - 18 طاب.
القسم: 

اتصل

29/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | 18 طابق | النادي السياحي أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 18 طابق | النادي السياحي أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 18 طابق | النادي السياحي أبوظبي بناية مكونة من : الطابق الأرضي - ميزان - 18 طاب.
القسم: 

اتصل

29/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | 10 طوابق | النادي السياحي أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 10 طوابق | النادي السياحي أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 10 طوابق | النادي السياحي أبوظبي البناية مكونة من : طابق أرضي : 4 محلات طابق .
القسم: 

اتصل

29/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | 10 طوابق | النادي السياحي أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 10 طوابق | النادي السياحي أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 10 طوابق | النادي السياحي أبوظبي البناية مكونة من : طابق أرضي : 4 محلات طابق .
القسم: 

اتصل

29/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | 5 طوابق | الخالدية أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 5 طوابق | الخالدية أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 5 طوابق | الخالدية أبوظبي البناية تتكون من : طابق أرضي - طابق ميزان - 5 طوابق .
القسم: 

اتصل

28/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | 5 طوابق | الخالدية أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 5 طوابق | الخالدية أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 5 طوابق | الخالدية أبوظبي البناية تتكون من : طابق أرضي - طابق ميزان - 5 طوابق .
القسم: 

اتصل

28/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية سكنية | 7 طوابق | المصفح الشعبية أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية سكنية | 7 طوابق | المصفح الشعبية أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية سكنية | 7 طوابق | المصفح الشعبية أبوظبي بناية مكونة من : الطابق الأرضي - ميزان - 7 طواب.
القسم: 

اتصل

28/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية سكنية | 7 طوابق | المصفح الشعبية أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية سكنية | 7 طوابق | المصفح الشعبية أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية سكنية | 7 طوابق | المصفح الشعبية أبوظبي بناية مكونة من : الطابق الأرضي - ميزان - 7 طواب.
القسم: 

اتصل

28/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | المصفح الشعبية أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | المصفح الشعبية أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | المصفح الشعبية أبوظبي بناية مكونة من : طابق أرضي - ميزان - 7طوابق - .
القسم: 

اتصل

28/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | المصفح الشعبية أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | المصفح الشعبية أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | المصفح الشعبية أبوظبي بناية مكونة من : طابق أرضي - ميزان - 7طوابق - .
القسم: 

اتصل

28/11/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager