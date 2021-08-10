(للبيع)
|للبيع.بناية تجارية 5 طوابق | 20 شقة | المصفح أبوظبي بناية تجارية تتكون من : الطابق الأرضى - 5 طوابق - رووف البناية تحتوي على : 5 محلات تجارية - 20 شقة (غرفتين وصالة) مساحة الأرض : 3,500 قدم مربع كود رقم : WB 979236 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|finehome2017@gmail.com
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|10/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102240
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