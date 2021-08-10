للبيع.بناية تجارية 5 طوابق | 20 شقة | المصفح أبوظبي بناية تجارية تتكون من : الطابق الأرضى - 5 طوابق - رووف البناية تحتوي على : 5 محلات تجارية - 20 شقة (غرفتين وصالة) مساحة الأرض : 3,500 قدم مربع كود رقم : WB 979236 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733