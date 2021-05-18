للبيع.بناية تجارية | 5 طوابق | 16 شقة | الخالدية أبوظبي

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

الإمارات (أبو ظبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للبيع.بناية تجارية | 5 طوابق | 16 شقة | الخالدية أبوظبي بناية مكونة من : الطابق الأرضي - ميزان - 5 طوابق - رووف البناية تحتوي على : 10 محلات - 3 مكاتب 16 شقة مقسمة كالاتي : 5 شقق : 3 غرف - صالة 10 شقق : غرفتين - صالة الرووف شقة : غرفة - صالة مساحة الأرض : 4,000 قدم مربع كود رقم : WB 965450 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: FINE HOME
التليفون: 0506679466

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 18/5/2021
رقم الإعلان: 2094138
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | 5 طوابق | 16 شقة | الخالدية أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 5 طوابق | 16 شقة | الخالدية أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 5 طوابق | 16 شقة | الخالدية أبوظبي بناية مكونة من : الطابق الأرضي - ميزان - 5 .
القسم: 

اتصل

18/5/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | مفروشة | 12 طابق | المرور أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | مفروشة | 12 طابق | المرور أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | مفروشة | 12 طابق | المرور أبوظبي بناية تجارية مفروشة مكونة من : 3 طوابق باسمين.
القسم: 

اتصل

17/5/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | مفروشة | 12 طابق | المرور أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | مفروشة | 12 طابق | المرور أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | مفروشة | 12 طابق | المرور أبوظبي بناية تجارية مفروشة مكونة من : 3 طوابق باسمين.
القسم: 

اتصل

17/5/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | المصفح الشعبية أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | المصفح الشعبية أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | المصفح الشعبية أبوظبي بناية مكونة من : الطابق الأرضي - طابق الميزاني.
القسم: 

اتصل

17/5/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | المصفح الشعبية أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | المصفح الشعبية أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | المصفح الشعبية أبوظبي بناية مكونة من : الطابق الأرضي - طابق الميزاني.
القسم: 

اتصل

17/5/2021
صورة الاعلان: للبيع. بناية تجارية | موقع مميز | محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع. بناية تجارية | موقع مميز | محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع. بناية تجارية | موقع مميز | محمد بن زايد أبوظبي بناية تجارية مكونة من طابق أرضي - 5 طوابق م.
القسم: 

اتصل

17/5/2021
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: للبيع. بناية تجارية | موقع مميز | محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع. بناية تجارية | موقع مميز | محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع. بناية تجارية | موقع مميز | محمد بن زايد أبوظبي بناية تجارية مكونة من طابق أرضي - 5 طوابق م.
القسم: 

اتصل

17/5/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | 10 طوابق | النادي السياحي أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 10 طوابق | النادي السياحي أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 10 طوابق | النادي السياحي أبوظبي البناية مكونة من : طابق أرضي : 4 محلات طابق مي.
القسم: 

اتصل

16/5/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | 10 طوابق | النادي السياحي أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 10 طوابق | النادي السياحي أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 10 طوابق | النادي السياحي أبوظبي البناية مكونة من : طابق أرضي : 4 محلات طابق مي.
القسم: 

اتصل

16/5/2021
صورة الاعلان: للبيع.بنايتين تجاريتين | 6 طوابق | شارع المطار أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بنايتين تجاريتين | 6 طوابق | شارع المطار أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بنايتين تجاريتين | 6 طوابق | شارع المطار أبوظبي بنايتين ( A & B ) كل بناية مكونة من : طابقين .
القسم: 

اتصل

16/5/2021
صورة الاعلان: للبيع.بنايتين تجاريتين | 6 طوابق | شارع المطار أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بنايتين تجاريتين | 6 طوابق | شارع المطار أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بنايتين تجاريتين | 6 طوابق | شارع المطار أبوظبي بنايتين ( A & B ) كل بناية مكونة من : طابقين .
القسم: 

اتصل

16/5/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | 18 طابق | 72 شقة | النادي السياحي أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 18 طابق | 72 شقة | النادي السياحي أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 18 طابق | 72 شقة | النادي السياحي أبوظبي بناية مكونة من : الطابق الأرضى - ميزا.
القسم: 

اتصل

16/5/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | 18 طابق | 72 شقة | النادي السياحي أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 18 طابق | 72 شقة | النادي السياحي أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 18 طابق | 72 شقة | النادي السياحي أبوظبي بناية مكونة من : الطابق الأرضى - ميزا.
القسم: 

اتصل

16/5/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | 10 طوابق | النادي السياحي أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 10 طوابق | النادي السياحي أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 10 طوابق | النادي السياحي أبوظبي البناية مكونة من : طابق أرضي : 4 محلات طابق م.
القسم: 

اتصل

10/5/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | 10 طوابق | النادي السياحي أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 10 طوابق | النادي السياحي أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 10 طوابق | النادي السياحي أبوظبي البناية مكونة من : طابق أرضي : 4 محلات طابق م.
القسم: 

اتصل

10/5/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager