للبيع.بناية تجارية | 5 طوابق | على زاوية و شارعين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي البناية تقع على شارعين ومكونة من : طابق أرضي - 5 طوابق هذه البناية تحتوي على : محلين - أستوديو 20 شقة : غرفتين نوم - صالة - 3 حمامات مساحة الأرض : 3,500 قدم مربع كود رقم : CB 115092 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733