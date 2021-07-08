للبيع.بناية تجارية | 5 طوابق | شارع المرور أبوظبي البناية مكونة من : طابق أرضي - طابق ميزان - 5 طوابق - رووف البناية تحتوي على : 4 محلات - 4 مكاتب - 18 شقة كل شقة مكونة من (غرفتين وصالة ) مساحة الارض : 4,086 قدم مربع كود رقم : WB 966782 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733 شركة فاين هوم العقارية : شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA)