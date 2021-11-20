(للبيع)
|للبيع.بناية تجارية | 5 طوابق | المرور أبوظبي البناية تحتوي على : 4 محلات - 4 مكاتب 18 شقة كل شقة مكونة من : غرفتين - صالة مساحة الأرض : 4,086 قدم مربع كود رقم WB 966782 : لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد/ أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|فاين هوم
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|20/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111991
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(للإيجار)- في أبو ظبي الإمارات
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