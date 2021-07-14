للبيع.بناية تجارية | 5 طوابق | المرور أبوظبي بناية على شارعين موقع مميز جدا تتكون من : الطابق الأرضي : 2 مكتب 5 طوابق 18 شقة : غرفتين - صالة عدد 2 مصاعد كود رقم : WB 977402 مزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733 شركة فاين هوم العقارية : شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA) تأسست الشركة منذ عام 2004 .