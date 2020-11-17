للبيع .بناية تجارية 5 طوابق | الريف داون تاون أبوظبي

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صورة الاعلان: للبيع .بناية تجارية 5 طوابق | الريف داون تاون أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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للبيع .بناية تجارية 5 طوابق | الريف داون تاون أبوظبي البناية مكونة من : طابق أرضي - 5 طوابق تحتوي البناية على : 22 شقة : غرفتين نوم - صالة 11 شقة : 3 غرف نوم - صالة إجمالي عدد الشقق : 33 شقة كود رقم : CB 6857 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733 Fine Home International Group شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA)
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0506679466

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 17/11/2020
رقم الإعلان: 2072779
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