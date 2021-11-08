للبيع.بناية تجارية | 5 طوابق | الخالدية أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.بناية تجارية | 5 طوابق | الخالدية أبوظبي بناية مكونة من : الطابق الأرضي - ميزان - 5 طوابق - رووف البناية تحتوي على : 10 محلات - 3 مكاتب 16 شقة مقسمة كالاتي : 5 شقق : 3 غرف - صالة 10 شقق : غرفتين - صالة الرووف شقة : غرقة - صالة مساحة الأرض : 4,000 قدم مربع كود رقم : WB 965450 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0506679466

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/11/2021
رقم الإعلان: 2110394
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صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | 5 طوابق | الخالدية أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 5 طوابق | الخالدية أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 5 طوابق | الخالدية أبوظبي بناية مكونة من : الطابق الأرضي - ميزان - 5 طوابق - ر.
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اتصل

8/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | 5 طوابق | الخالدية أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 5 طوابق | الخالدية أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 5 طوابق | الخالدية أبوظبي بناية مكونة من : الطابق الأرضي - ميزان - 5 طوابق - ر.
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8/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية للهدم | تصريح بناء | منطقة الميناء أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية للهدم | تصريح بناء | منطقة الميناء أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية للهدم | تصريح بناء | منطقة الميناء أبوظبي البناية للهدم وعليها تصريح بناء : طابق أرضي -.
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7/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية للهدم | تصريح بناء | منطقة الميناء أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية للهدم | تصريح بناء | منطقة الميناء أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية للهدم | تصريح بناء | منطقة الميناء أبوظبي البناية للهدم وعليها تصريح بناء : طابق أرضي -.
القسم: 

اتصل

7/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | 4 طوابق | المرور أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 4 طوابق | المرور أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 4 طوابق | المرور أبوظبي البناية على زاويتين و 3 شوارع مكونة من : الطابق الأرض.
القسم: 

اتصل

7/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | 4 طوابق | المرور أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 4 طوابق | المرور أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 4 طوابق | المرور أبوظبي البناية على زاويتين و 3 شوارع مكونة من : الطابق الأرض.
القسم: 

اتصل

7/11/2021
صورة الاعلان: للبيع .بناية تجارية | 10 طوابق | النادي السياحي أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع .بناية تجارية | 10 طوابق | النادي السياحي أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع .بناية تجارية | 10 طوابق | النادي السياحي أبوظبي البناية مكونة من : طابق أرضي : 4 محلات طابق .
القسم: 

اتصل

7/11/2021
صورة الاعلان: للبيع .بناية تجارية | 10 طوابق | النادي السياحي أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع .بناية تجارية | 10 طوابق | النادي السياحي أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع .بناية تجارية | 10 طوابق | النادي السياحي أبوظبي البناية مكونة من : طابق أرضي : 4 محلات طابق .
القسم: 

اتصل

7/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | المصفح الشعبية أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | المصفح الشعبية أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | المصفح الشعبية أبوظبي بناية مكونة من : الطابق الأرضي - طابق الميزاني.
القسم: 

اتصل

6/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | المصفح الشعبية أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | المصفح الشعبية أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | المصفح الشعبية أبوظبي بناية مكونة من : الطابق الأرضي - طابق الميزاني.
القسم: 

اتصل

6/11/2021
صورة الاعلان: للبيع. بناية تجارية | 5 طوابق | الخالدية أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع. بناية تجارية | 5 طوابق | الخالدية أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع. بناية تجارية | 5 طوابق | الخالدية أبوظبي بناية تجارية مكونة من : الطابق الأرضي - طابق الميزا.
القسم: 

اتصل

6/11/2021
صورة الاعلان: للبيع. بناية تجارية | 5 طوابق | الخالدية أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع. بناية تجارية | 5 طوابق | الخالدية أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع. بناية تجارية | 5 طوابق | الخالدية أبوظبي بناية تجارية مكونة من : الطابق الأرضي - طابق الميزا.
القسم: 

اتصل

6/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | 5 طوابق | شارع المرور أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 5 طوابق | شارع المرور أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 5 طوابق | شارع المرور أبوظبي بناية على شارعين موقع مميز جدا تتكون من : الطابق .
القسم: 

اتصل

6/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | 5 طوابق | شارع المرور أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 5 طوابق | شارع المرور أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 5 طوابق | شارع المرور أبوظبي بناية على شارعين موقع مميز جدا تتكون من : الطابق .
القسم: 

اتصل

6/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية | 13 طابق | النادي السياحي أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية | 13 طابق | النادي السياحي أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية | 13 طابق | النادي السياحي أبوظبي بناية على زاويتين و 3 شوارع تتكون البناية من : الطاب.
القسم: 

اتصل

4/11/2021
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