للبيع. بناية تجارية | 5 طوابق | الخالدية أبوظبي بناية تجارية مكونة من : الطابق الأرضي - طابق الميزان - 5 طوابق البناية تحتوي على : 15 شقة : 3 غرف نوم - صالة أستديو - 9 محلات تجارية - 3 مكاتب كود رقم : WB 981127 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733