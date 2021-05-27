للبيع.بناية تجارية | 5 طوابق | الخالدية أبوظبي البناية تتكون من : طابق أرضي - طابق ميزان - 5 طوابق - رووف إجمالي عدد الوحدات : 26 شقة - 10 محلات - 4 مكاتب مساحة الأرض : 4,000 قدم مربع كود رقم : WB 965368 لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733