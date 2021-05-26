للبيع.بناية تجارية | 5 طوابق | الخالدية أبوظبي بناية مكونة من : الطابق الأرضي - ميزان - 5 طوابق - رووف البناية تحتوي على : 10 محلات - 3 مكاتب - 16 شقة مقسمة كالاتي : 5 شقق : 3 غرف - صالة 10 شقق : غرفتين - صالة الرووف شقة : غرفة - صالة مساحة الأرض : 4,000 قدم مربع كود رقم : WB 965450 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733