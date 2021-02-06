للبيع.بناية تجارية | 5 طوابق | الخالدية أبوظبي تتكون البنلية من : الطابق الأرضي - الميزان - 5 طوابق متكررة مساحة الأرض : 4000 قدم مربع كود رقم : RB 114858 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733