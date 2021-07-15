للبيع.بناية تجارية | 4 طوابق | 24 شقة | معسكر ال نهيان أبوظبي بناية مكونة من : الطابق الارضي - ميزان - 4 طوابق - رووف البناية تحتوي على : 4 محلات - 4 مكاتب 24 شقة مقسمة كالتالي : 16 شقة : غرفة - صالة 8 شقق : غرفتين - صالة مساحة الأرض : 4,000 قدم مربع كود رقم : WB 979092 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733