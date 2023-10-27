للبيع بناية تجارية 4 طوابق 22 شقة 5 محلات في المرور

(For Sale)

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Ad Photo: للبيع بناية تجارية 4 طوابق 22 شقة 5 محلات في المرور - in Abu Dhabi United Arab Emirates

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للبيع بناية تجارية 4 طوابق 22 شقة 5 محلات في المرور تتكون هذه البناية من الطابق الأرضي طابق ميزان 4 طوابق رووف توب رووف هذه البناية تحتوي على 5 محلات 4 مكاتب 20 شقة (غرفة وصالة) شقتين (غرفتين + صالة) مساحة الارض: 3,200 قدم مربع لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال بالسيد سمير: 0503070042 الرقم المرجعي WB982164 رقم الرخصة: 54404 رقم التسجيل العقاري: 53733
Contact The Advertiser:
Contact Name: المرور
Telephone: 026592300

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Location: - المرور
Abu Dhabi -

United Arab Emirates
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 27/10/2023
Ad Number: 2247437
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Posting Date
Ad Photo: للبيع بناية مميزة 5 طوابق 5 محلات 21 شقة في شارع المطار - in Abu Dhabi United Arab Emirates

للبيع بناية مميزة 5 طوابق 5 محلات 21 شقة في شارع المطار

(For Sale)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

للبيع بناية مميزة 5 طوابق 5 محلات 21 شقة في شارع المطار هذه البناية تقع على شارعين وتتكون من طابق ا.
Category: 

Call

27/10/2023
Ad Photo: بناية للبيع 5 طوابق ميزانين 5 محلات و 10 شقق في الخالدية - in Abu Dhabi United Arab Emirates

بناية للبيع 5 طوابق ميزانين 5 محلات و 10 شقق في الخالدية

(For Sale)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

بناية للبيع 5 طوابق ميزانين 5 محلات و 10 شقق في الخالدية البناية تتكون من طابق أرضي طابق ميزانين 5.
Category: 

Call

24/10/2023
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