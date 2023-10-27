(For Sale)
|للبيع بناية تجارية 4 طوابق 22 شقة 5 محلات في المرور تتكون هذه البناية من الطابق الأرضي طابق ميزان 4 طوابق رووف توب رووف هذه البناية تحتوي على 5 محلات 4 مكاتب 20 شقة (غرفة وصالة) شقتين (غرفتين + صالة) مساحة الارض: 3,200 قدم مربع لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال بالسيد سمير: 0503070042 الرقم المرجعي WB982164 رقم الرخصة: 54404 رقم التسجيل العقاري: 53733
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|المرور
|Telephone:
|026592300
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|Location:
|- المرور
Abu Dhabi - United Arab Emirates
|Ad Information:
|Price:
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|Posting Date:
|27/10/2023
|Ad Number:
|2247437
(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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