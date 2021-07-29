للبيع.بناية تجارية | 4 طوابق | زاويتين و 3 شوارع | المرور أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.بناية تجارية | 4 طوابق | زاويتين و 3 شوارع | المرور أبوظبي البناية مكونة من : الطابق الأرضي - ميزان - 4 طوابق - رووف البناية تحتوي على : 4 محلات تجارية - 4 مكاتب - 16 شقة ( غرفتين نوم + صالة ) - 2 بنتهاوس كود رقم : WB 979257 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 29/7/2021
رقم الإعلان: 2100965
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