(للبيع)
|للبيع.بناية تجارية | 4 طوابق | زاويتين و 3 شوارع | المرور أبوظبي البناية مكونة من : الطابق الأرضي - ميزان - 4 طوابق - رووف البناية تحتوي على : 4 محلات تجارية - 4 مكاتب - 16 شقة ( غرفتين نوم + صالة ) - 2 بنتهاوس كود رقم : WB 979257 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|29/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100965
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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