للبيع.بناية تجارية | 4 طوابق | المرور أبوظبي بناية تجارية مكونة من : طابق الأرضي – ميزان - 4 طوابق - رووف البناية تحتوي على : 2 محل - مكتبين - مخزن 13 وحدة سكنية مقسمه كالاتي : 1 بنتاهاوس : غرفتين - صالة 4 شقق : غرفتين - صالة 8 شقق : 3 غرف - صالة مساحة الأرض : 3,200 قدم مربع كود رقم : WB 981100 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733