للبيع.بناية تجارية | 4 طوابق | المرور أبوظبي البناية على زاويتين و 3 شوارع مكونة من : الطابق الأرضي - ميزان - 4 طوابق - رووف البناية تحتوي على : 4 محلات تجارية - 4 مكاتب - 16 شقة ( غرفتين نوم + صالة ) - 2 بنتهاوس كود رقم : WB 979257 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733