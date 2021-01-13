(للبيع)
|للبيع.بناية تجارية | 3 طوابق | 7 شقق | استديو | المرور أبوظبي تتكون هذه البناية من : باسمينت ( مواقف ) - طابق أرضي - طابق أول - طابق رووف تنقسم البناية على الشكل التالي : 6 شقق : 3 غرف نوم - صالة شقة : غرفتين نوم - صالة أستديو مساحة الأرض : 4,800 قدم مربع كود رقم : RB 114013 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 Fine Home International Group
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|FINE HOME
|التليفون:
|0503070042
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- ابوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|13/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079869
(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
اتصل
(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل