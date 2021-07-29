للبيع.بناية تجارية | 3 طوابق | مصفح الشعبية أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.بناية تجارية | 3 طوابق | مصفح الشعبية أبوظبي البناية مكونة من : طابق أرضي - 3 طوابق - رووف البناية تحتوي على : 6 شقق : غرفة نوم - صالة 6 شقق : غرفتين نوم - صالة مساحة الأرض : 3,500 قدم مربع كود قم : WB 979243 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733 شركة فاين هوم العقارية : شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA)
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0506679466

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 29/7/2021
رقم الإعلان: 2101026
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