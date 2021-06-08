للبيع.بناية تجارية | 3 طوابق | مدينة محمد بن زايد أبوظبي البناية تقع على شارعين منهم شارع رئيسي مكونة من : طابق أرضي - 3 طوابق البناية تحتوي على : 4 محلات - 12 شقة ( غرفتين نوم + صالة ) مساحة الأرض : 3,500 قدم مربع كود رقم : WB 965428 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733