للبيع.بناية تجارية | 3 طوابق | مدينة محمد بن زايد أبوظبي البناية تطل على شارعين و مكونة من : طابق أرضي : 3 طوابق إجمالي عدد الشقق 12 شقة 5 محلات كود رقم : RB 113707 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733