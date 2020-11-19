للبيع.بناية تجارية 3 طوابق مجددة بالكامل | المناصير أبوظبي بناية مجددة بالكامل مكونة من : طابق أرضي - طابقين - رووف تحتوي البناية على : 6 شقق كل شقة مكونة من : 3 غرف نوم - صالة - غرفة خادمة بنتهاوس في الرووف - تكييف مركزي - غاز مركزي كود رقم : RB 115992 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733