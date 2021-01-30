للبيع.بناية تجارية | 3 طوابق | مؤجرة بالكامل | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

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تفاصيل الإعلان
للبيع.بناية تجارية | 3 طوابق | مؤجرة بالكامل | مدينة محمد بن زايد أبوظبي البناية تتكون من : طابق أرضي - 3 طوابق ملاحظة : البناية مؤجرة بالكامل كود رقم : RB 109893 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: FINE HOME
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 30/1/2021
رقم الإعلان: 2081963
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