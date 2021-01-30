للبيع.بناية تجارية | 3 طوابق | مؤجرة بالكامل | مدينة محمد بن زايد أبوظبي البناية تتكون من : طابق أرضي - 3 طوابق ملاحظة : البناية مؤجرة بالكامل كود رقم : RB 109893 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733