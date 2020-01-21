للبيع.بناية تجارية 3 طوابق على زاويتين في مدينة محمد بن زايد أبوظبي بناية تجارية على زاويتين و3 شوارع مكونة من : طابق أرضي - 3 طوابق - روف يوجد تصريح لاضافة طابقين مساحة الأرض : 3,500 قدم مربع كود رقم : CB 114220 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733