للبيع.بناية تجارية | 3 طوابق | المصفح الشعبية أبوظبي البناية مكونة من : طابق أرضي - 3 طوابق - رووف البناية تحتوي على : 6 شقق : غرفة نوم - صالة 6 شقق : غرفتين نوم - صالة غرفة حارس - محلين مساحة الأرض : 3,500 قدم مربع كود رقم : WB 979243 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733 شركة فاين هوم العقارية : شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA)