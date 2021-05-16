للبيع.بناية تجارية | 18 طابق | 72 شقة | النادي السياحي أبوظبي بناية مكونة من : الطابق الأرضى - ميزان - 18 طابق البناية تحتوى على : 5 محلات - 3 مكاتب - 72 شقة كود رقم : WB 965435 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733