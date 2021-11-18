للبيع.بناية تجارية | 18 طابق | شارع النجدة أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.بناية تجارية | 18 طابق | شارع النجدة أبوظبي البرج مكون من : باسمينت - طابق أرضي - 5 طوابق - ميزان - 13 طابق متكرر مساحة الأرض : 10,000 قدم مربع كود رقم : WB 979136 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد اشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: فاين هوم
التليفون: 0506679466

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 18/11/2021
رقم الإعلان: 2111892
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