(للبيع)
|للبيع.بناية تجارية | 18 طابق | شارع النجدة أبوظبي البرج مكون من : باسمينت - طابق أرضي - 5 طوابق - ميزان - 13 طابق متكرر مساحة الأرض : 10,000 قدم مربع كود رقم : WB 979136 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد اشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|فاين هوم
|التليفون:
|0506679466
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|18/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111892
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