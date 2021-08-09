للبيع.بناية تجارية | 18 طابق | شارع النجدة أبوظبي البرج مكون من : باسمينت - طابق أرضي - 5 طوابق ميزان - 13 طابق متكرر مساحة الأرض : 10,000 قدم مربع كود رقم : WB 979136 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف: 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733 نبذة عن مدينة أبوظبي : تعد أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، واحدة من أكثر مدن العالم ازدهاراً