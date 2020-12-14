للبيع.بناية تجارية | 15 طابق | 5 محلات | 3 مكاتب | شارع المطار أبوظبي بناية تجارية مكونة من : طابق أرضي - طابق ميزان - 15 طابق - رووف البناية تحتوي على : 5 محلات - 3 مكاتب 45 شقة مقسمة كالآتي : 30 شقة : غرفتين نوم - صالة 15 شقة : 3 غرف نوم - صالة كود رقم : CB 116762 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف: 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733