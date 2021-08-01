(للبيع)
|للبيع.بناية تجارية | 12 طابق | 74 شقة | معسكر ال نهيان أبوظبي البناية مكونة من : طابق أرضي - 4 طوابق باسمينت - طابق الميزانين - 12 طابق - طابق رووف تحتوي البناية على : شوروم - 4 مكاتب 50 شقة : 2 غرف نوم - صالة 24 شقة : غرفة نوم - صالة ) مساحة الأرض : 5,400 قدم مربع كود رقم : WB 965285 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0506679466
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|1/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101209
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