للبيع.بناية تجارية | 12 طابق | 74 شقة | شوروم | معسكر ال نهيان أبوظبي هذه البناية مكونة من : طابق أرضي - 4 طوابق بيسمنت - طابق الميزانين - 12 طابق - طابق رووف المبنى التجاري يحتوي على : شوروم - 4 مكاتب 50 شقة : 2 غرف نوم - صالة 24 شقة : غرفة نوم - صالة تبلغ مساحة الأرض : 5,400 قدم مربع كود رقم : CB 114859 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404