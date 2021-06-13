للبيع. بناية تجارية | 12 طابق | معسكر ال نهيان أبوظبي البناية مكونة من : طابق أرضي - 4 طوابق باسمينت - طابق الميزانين - 12 طابق - طابق رووف تحتوي البناية على : شوروم - 4 مكاتب 50 شقة : 2 غرف نوم - صالة 24 شقة : غرفة نوم - صالة ) تبلغ مساحة الأرض : 5,400 قدم مربع كود رقم : WB 965285 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733