للبيع.بناية تجارية | 10 محلات | 4 شقق | 28 مكتب | بني ياس أبوظبي بناية مكونة من : طابق أرضي - ميزان - طابق أول تحتوي على : 10 محلات - 4 شقق - 28 مكتب مساحة الأرض : 11,754 قدم مربع كود رقم : CB 107387 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733