للبيع. بناية تجارية | 10 طوابق | شارع المطار أبوظبي البناية مكونة من : الطابق الأرضي - ميزانين - 10 طوابق - روووف يحتوي المبنى على : صالة عرض كبيرة من طابقين 40 شقة : غرفتين - صالة 40 شقة : ثلاث غرف - صالة كود رقم : WB 980896 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733