(للبيع)
|للبيع.بناية تجارية | 10 طوابق | جزيرة الريم أبوظبي البناية مكونة من : 2 باسمينت - 10 طوابق - رووف إجمالي عدد الشقق : 48 شقة مقسمة كالاتي : 19 شقة مكونة من : غرفتين نوم - صالة 25 شقة مكونة من : غرفة نوم - صالة 4 شقق دوبلكس مكونة من : 3 غرف نوم - صالة إجمالي عدد المواقف : 58 موقف مساحة الارض: 17,717 قدم مربع مساحة البناء : 60,752 قدم مربع كود رقم : WB 965197 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / اشرف : 0506679466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|فاين هوم
|التليفون:
|0506679466
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115736
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل