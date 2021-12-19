للبيع.بناية تجارية | 10 طوابق | جزيرة الريم أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.بناية تجارية | 10 طوابق | جزيرة الريم أبوظبي البناية مكونة من : 2 باسمينت - 10 طوابق - رووف إجمالي عدد الشقق : 48 شقة مقسمة كالاتي : 19 شقة مكونة من : غرفتين نوم - صالة 25 شقة مكونة من : غرفة نوم - صالة 4 شقق دوبلكس مكونة من : 3 غرف نوم - صالة إجمالي عدد المواقف : 58 موقف مساحة الارض: 17,717 قدم مربع مساحة البناء : 60,752 قدم مربع كود رقم : WB 965197 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / اشرف : 0506679466
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: فاين هوم
التليفون: 0506679466

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/12/2021
رقم الإعلان: 2115736
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