للبيع.بناية تجارية | 10 طوابق | النادي السياحي أبوظبي البناية مكونة من : طابق أرضي : 4 محلات طابق ميزان : 8 مكاتب 10 طوابق تحتوي على 40 شقة كل شقة مكونة من : 4 غرف نوم - صالة طابق الرووف : شقة مساحة الأرض : 6,400 قدم مربع كود رقم : WB 965346 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733 شركة فاين هوم العقارية : شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA)