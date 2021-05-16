(للبيع)
|للبيع.بناية تجارية | 10 طوابق | النادي السياحي أبوظبي البناية مكونة من : طابق أرضي : 4 محلات طابق ميزان : 8 مكاتب 10 طوابق 40 شقة كل شقة مكونة من : 4 غرف نوم - صالة الرووف : شقة مساحة الأرض : 6,400 قدم مربع كود رقم : WB 965346 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|finehome
|التليفون:
|0506679466
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|16/5/2021
|رقم الإعلان:
|2093924
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