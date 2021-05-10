للبيع.بناية تجارية | 10 طوابق | النادي السياحي أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.بناية تجارية | 10 طوابق | النادي السياحي أبوظبي البناية مكونة من : طابق أرضي : 4 محلات طابق ميزان : 8 مكاتب 10 طوابق تحتوي على 40 شقة مكونة من : 4 غرف نوم - صالة الرووف : شقة مساحة الأرض : 6,400 قدم مربع كود رقم : WB 965346 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: FINE HOME
التليفون: 0506679466

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 10/5/2021
رقم الإعلان: 2093790
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