(للبيع)
|للبيع .بناية تجارية | موقع متميز | مدينة محمد بن زايد أبوظبي بناية تجارية مكونة من : طابق أرضي - 5 طوابق مكررة - رووف البناية تحتوي على :7 محلات - 20 شقة - مكتب - بنتهاوس كود رقم : WB 967267 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|9/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102077
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