(للبيع)
|للبيع.بناية تجارية مفروشة | 12 طابق | المرور أبوظبي البناية مكونة من : 3 طوابق باسمينت - الطابق الأرضي - طابق ميزان - 12 طابق - رووف كود رقم : WB 979125 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|فاين هوم
|التليفون:
|0506679466
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|15/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115306
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