للبيع.بناية تجارية | مفروشة | 12 طابق | المرور أبوظبي بناية مكونة من : 3 طوابق باسمينت - الطابق الأرضي - طابق ميزان - 12 طابق - رووف كود رقم : WB 979125 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة قاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733