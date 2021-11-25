للبيع. بناية تجارية | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع. بناية تجارية | مدينة محمد بن زايد أبوظبي بناية تجارية مكونة من : طابق أرضي - 5 طوابق مكررة - رووف البناية تحتوي على : 7 محلات - 20 شقة - مكتب - بنتهاوس كود رقم : WB 967267 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: فاين هوم
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/11/2021
رقم الإعلان: 2112678
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صورة الاعلان: للبيع. بناية تجارية | مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع. بناية تجارية | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

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للبيع. بناية تجارية | مدينة محمد بن زايد أبوظبي بناية تجارية مكونة من : طابق أرضي - 5 طوابق مكررة.
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25/11/2021
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للبيع.بناية | 13 طابق | النادي السياحي أبوظبي

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25/11/2021
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للبيع.بناية | 13 طابق | النادي السياحي أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية | 13 طابق | النادي السياحي أبوظبي بناية على زاويتين و 3 شوارع يتكون المبنى من : الطابق.
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25/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

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للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | مدينة محمد بن زايد أبوظبي البناية مكونة من : الطابق الأرضي - ميزانين.
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24/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | مدينة محمد بن زايد أبوظبي البناية مكونة من : الطابق الأرضي - ميزانين.
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24/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية | 5 طوابق | 21 شقة | المصفح الشعبية أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية | 5 طوابق | 21 شقة | المصفح الشعبية أبوظبي

(للبيع)

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للبيع.بناية | 5 طوابق | 21 شقة | المصفح الشعبية أبوظبي بناية مكونة من : طابق أرضي - 5 طوابق - رووف .
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اتصل

24/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية | 5 طوابق | 21 شقة | المصفح الشعبية أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية | 5 طوابق | 21 شقة | المصفح الشعبية أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية | 5 طوابق | 21 شقة | المصفح الشعبية أبوظبي بناية مكونة من : طابق أرضي - 5 طوابق - رووف .
القسم: 

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24/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية | 4 طوابق | شارع المرور أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية | 4 طوابق | شارع المرور أبوظبي

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- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية | 4 طوابق | شارع المرور أبوظبي بناية تتكون من : طابق أرضي - 4 طوابق - رووف كل طابق يتكو.
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24/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية | 4 طوابق | شارع المرور أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية | 4 طوابق | شارع المرور أبوظبي

(للبيع)

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للبيع.بناية | 4 طوابق | شارع المرور أبوظبي بناية تتكون من : طابق أرضي - 4 طوابق - رووف كل طابق يتكو.
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24/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | 3 طوابق | المصفح الشعبية أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 3 طوابق | المصفح الشعبية أبوظبي

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23/11/2021
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للبيع.بناية تجارية | 3 طوابق | المصفح الشعبية أبوظبي

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للبيع.بناية تجارية | 3 طوابق | المصفح الشعبية أبوظبي البناية مكونة من : طابق أرضي - 3 طوابق - رووف .
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23/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | 3 طوابق | مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 3 طوابق | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

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للبيع.بناية تجارية | 3 طوابق | مدينة محمد بن زايد أبوظبي البناية تقع على شارعين منهم شارع رئيسي مك.
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23/11/2021
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للبيع. بناية سكنية | 5 طوابق | الريف داون تاون أبوظبي

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