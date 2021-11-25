للبيع. بناية تجارية | مدينة محمد بن زايد أبوظبي بناية تجارية مكونة من : طابق أرضي - 5 طوابق مكررة - رووف البناية تحتوي على : 7 محلات - 20 شقة - مكتب - بنتهاوس كود رقم : WB 967267 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733