(للبيع)
|للبيع.بناية تجارية | على شارعين | 5 طوابق | المرور أبوظبي بناية مكونة من : الطابق الأرضي : ميزان - 4 طوابق - رووف مساحة الأرض : 3,200 قدم مربع البناية لها عائد سنوي كبير البناية مجددة بالكامل كود رقم : WB 965431 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|FINE HOME
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|17/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100247
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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