للبيع.بناية تجارية | على شارعين | 5 طوابق | المرور أبوظبي بناية مكونة من : الطابق الأرضي : ميزان - 4 طوابق - رووف مساحة الأرض : 3,200 قدم مربع البناية لها عائد سنوي كبير البناية مجددة بالكامل كود رقم : WB 965431 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733