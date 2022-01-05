(للبيع)
|للبيع. بناية تجارية | طابقين | الشهامة أبوظبي البناية مكونة من : الطابق الأرضي - ميزان - طابقين البناية تحتوي على : 4 شقق - 6 محلات - 2 مكتب كود رقم : WB 981137 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|فاين هوم
|التليفون:
|0503070042
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|5/1/2022
|رقم الإعلان:
|2117932
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل