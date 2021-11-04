للبيع .بناية تجارية | طابقين | الشهامة أبوظبي البناية مكونة من : الطابق الأرضي - ميزان - طابقين البناية تحتوي على : 4 شقق - 6 محلات - 2 مكتب كود رقم : WB 981137 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733