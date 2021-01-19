للبيع.بناية بموقع مميز | طابقين | شارع الكترا أبوظبي البناية مكونة من : طابق أرضي شقة مكونة من : 3 غرف نوم - مجلس - مطبخ- صالة - غرفة حارس - محل طابق الميزان : 2 مكتب - 2 طابق متكرر كل طابق يحتوي على 3 شقق كل شقة مكونة من : غرفتين نوم - صالة - مطبخ - صالة طعام/معيشة بنت هاوس يحتوي على : 3 غرف نوم - مجلس - مطبخ - صالة - 2 حمام - مخزن - 2 تيراس رووف - توب رووف مساحة الأرض : 3,500 قدم مربع كود رقم : RB 9650 يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير :0503070042